Константин Цзю: «Мои сыновья – лучшие боксеры в этом году»

Константин Цзю назвал лучших боксеров 2023 года по своей версии.

«Хочу сказать о своих сыновьях. У меня один сын в этом году стал чемпионом мира, а второй стал чемпионом Австралии. Для меня это самые важные бои в этом году.

Мои сыновья – лучшие боксеры в этом году для меня», – сказал экс-чемпион мира .

В октябре официально стал чемпионом по версии WBO, проведя первую защиту пояса против Брайана Мендосы. в ноябре победил Дилана Биггса и завоевал титул чемпиона Австралии.

Константин Цзю – о сыне: «Тимофей – австралийский боксер. Но чувствует себя русским!»

Тимофей Цзю: «Я еще и близко не приблизился к достижениям отца. Это просто неуважительно по отношению к «бессмертным» боксерам»