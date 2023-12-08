Константин Цзю: «Мои сыновья – лучшие боксеры в этом году»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Никита Цзю Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю назвал лучших боксеров 2023 года по своей версии.

«Хочу сказать о своих сыновьях. У меня один сын в этом году стал чемпионом мира, а второй стал чемпионом Австралии. Для меня это самые важные бои в этом году.

Мои сыновья – лучшие боксеры в этом году для меня», – сказал экс-чемпион мира Константин Цзю.

В октябре Тимофей Цзю официально стал чемпионом по версии WBO, проведя первую защиту пояса против Брайана Мендосы. Никита Цзю в ноябре победил Дилана Биггса и завоевал титул чемпиона Австралии.

Константин Цзю – о сыне: «Тимофей – австралийский боксер. Но чувствует себя русским!»

Тимофей Цзю: «Я еще и близко не приблизился к достижениям отца. Это просто неуважительно по отношению к «бессмертным» боксерам»

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1 комментарий
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это реально гордость.
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