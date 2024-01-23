Тюлюлин поддержал Стрикленда после поражения от дю Плесси: «Россия с тобой»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Денис Тюлюлин Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Денис Тюлюлин поддержал Шона Стрикленда после поражения от Дрикуса дю Плесси.

«Россия с тобой, брат», – написал Тюлюлин в социальных сетях под одним из постов Стрикленда.

Напомним, что поединок за титул чемпиона в среднем весе возглавил турнир UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

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10 комментариев
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Ответ Bartez1986
99.9 населения России вообще без понятия кто такой Стрикленд
Я без понятия кто этот Тюлюлин, чтоб за всю Россию говорить🤣
+17
-1
+16
99.9 населения России вообще без понятия кто такой Стрикленд
+11
-2
+9
Стоит наехать на разноцветный флаг и сразу лучший друг России.Вся Россия за то чтобы выдать паспорт Стрикленду.С мозгами по ходу у тютюлина "все хорошо"....
+5
-1
+4
Но ведь Россия не с ним 🤔
+3
-2
+1
С какой стати он говорит за всех? Лично я вообще не со Стриклендом.
+3
-2
+1
Вся не вся Россия, просто посмотрите интервью Стриклэнда, он очень хорошо говорил о русских, что тут живут сильные люди, а про американских бойцах что те не выкладываются и т.д. Думаю Тютюлин на взаимном ответил..
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Очередной любитель обобщать. Если уж на то пошло, ЮАР нам сейчас ближе, чем США, следовательно Россия должна быть как раз с дю Плесси, а не с "недружественным" Шоном.
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Так-то да. Тюлюлин за Шона, я за Шона, несколько тысяч зрителей Матч-тв за Шона, в общем - Россия с Шоном)) Правда, я только из этой новости узнал о существовании Тюлюлина, ну да ладно))
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Стрикленд-то хоть этого мешка знает ?:)
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Ответ Bartez1986
99.9 населения России вообще без понятия кто такой Стрикленд
Это не показатель, 90% населения в целом не интересуются спортом
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