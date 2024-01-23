Тюлюлин поддержал Стрикленда после поражения от дю Плесси: «Россия с тобой»

Денис Тюлюлин поддержал Шона Стрикленда после поражения от Дрикуса дю Плесси.

«Россия с тобой, брат», – написал Тюлюлин в социальных сетях под одним из постов .

Напомним, что поединок за титул чемпиона в среднем весе возглавил турнир UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

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