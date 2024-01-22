Дю Плесси обратился к хейтерам после победы над Стриклендом: «Те, кто не верил в меня, теперь выглядят тупо»
Дрикус дю Плесси назвал тупыми хейтеров после победы над Шоном Стриклендом.
«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил в меня и оказал невероятную поддержку. Те, кто не верил... что ж, теперь вы выглядите тупо!» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.
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