Дю Плесси обратился к хейтерам после победы над Стриклендом: «Те, кто не верил в меня, теперь выглядят тупо»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси назвал тупыми хейтеров после победы над Шоном Стриклендом.

«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил в меня и оказал невероятную поддержку. Те, кто не верил... что ж, теперь вы выглядите тупо!» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

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4 комментария
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Блин мужик, я чуть не поседел пока Баффер результат объявлял, ну нафиг эти ставки, завязываю, в следующий раз так уже мне не повезёт))
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Ответ jmkc6z5z9t
Ничья.Оба хорошие крепкие середняки
а кто тогда топ, если они побили адесанью и уитакера?
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