Дю Плесси обратился к хейтерам после победы над Стриклендом: «Те, кто не верил в меня, теперь выглядят тупо»

Дрикус дю Плесси назвал тупыми хейтеров после победы над Шоном Стриклендом.

«История свершилась! Спасибо всем, кто поверил в меня и оказал невероятную поддержку. Те, кто не верил... что ж, теперь вы выглядите тупо!» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам

Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?