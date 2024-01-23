Стрикленд – дю Плесси: «Весь мир знает, что я победил. Пояс, который тебе вручили, не делает тебя чемпионом»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд обратился к Дрикусу дю Плесси после поединка на UFC 297.

В главном событии турнира Стрикленд проиграл раздельным решением судей, лишившись чемпионского пояса в среднем весе.

«Я не поступил трусливо и не сказал доктору, что перестал видеть после столкновения головами. А ведь бой могли признать несостоявшимся. Единственная причина, по которой ты забрал решающий раунд – я ничего не видел.

Я победил, весь мир знает это. Пояс, который тебе вручили, никогда не сделает тебя чемпионом. Наслаждайся», – написал в соцсетях Шон Стрикленд.

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6 комментариев
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Вот и началось 🤣, а то тут его уже расхваливали как он мужественно поражение принял 🤣
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Пошло, поехало. Брутальный мужик начал лепить отмазки. Сечка была от удара кулаком. Бой близкий, можно было отдать в обе стороны. Шон может винить только себя
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Смотрел вчера повтор по матч ТВ. Как по мне за такой бой обоих надо на пару лет дисквалифицировать.
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На деле Стрикленд оказался дешёвой тёлкой.
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