Стрикленд обратился к фанатам после проигрыша дю Плесси: «Проигрывать неприятно, но такова игра»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд поблагодарил фанатов за поддержку после боя с Дрикусом дю Плесси.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал меня! Получил удар головой, который поставил мне сечку над глазом, так что пришлось потратить пару раундов, чтобы привыкнуть к крови в моих глазах.

Неприятно проигрывать вот так, но такова игра! Я думал, что выиграл, даже не имея возможности видеть левым глазом, но такова жизнь! Двигаемся дальше! Я же говорил, что пролью кровь за вас», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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2 комментария
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Ну тут Шон лукавит. Сечка была поставлена вполне себе пропущенным ударом рукой, это было четко видно на повторе.
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Весь бой осторожно тыкал джеб, даже не пытаясь пойти на обострение
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