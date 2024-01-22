Стрикленд обратился к фанатам после проигрыша дю Плесси: «Проигрывать неприятно, но такова игра»

Шон Стрикленд поблагодарил фанатов за поддержку после боя с Дрикусом дю Плесси.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал меня! Получил удар головой, который поставил мне сечку над глазом, так что пришлось потратить пару раундов, чтобы привыкнуть к крови в моих глазах.

Неприятно проигрывать вот так, но такова игра! Я думал, что выиграл, даже не имея возможности видеть левым глазом, но такова жизнь! Двигаемся дальше! Я же говорил, что пролью кровь за вас», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе .

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