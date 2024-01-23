Стрикленд показал последствия столкновения головами в бою с дю Плесси

Шон Стрикленд показал последствия столкновения головами с Дрикусом дю Плесси.

«Мы все понимаем, что я победил. Единственная причина, по которой бой не был односторонним на протяжении всех пяти раундов – это удар в глаз. Я доминировал, пока кровь не перекрыла видение», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в среднем весе .

Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

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Стрикленд – дю Плесси: «Весь мир знает, что я победил. Пояс, который тебе вручили, не делает тебя чемпионом»