Стрикленд показал последствия столкновения головами в бою с дю Плесси
Шон Стрикленд показал последствия столкновения головами с Дрикусом дю Плесси.
«Мы все понимаем, что я победил. Единственная причина, по которой бой не был односторонним на протяжении всех пяти раундов – это удар в глаз. Я доминировал, пока кровь не перекрыла видение», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.
Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал
Стрикленд – дю Плесси: «Весь мир знает, что я победил. Пояс, который тебе вручили, не делает тебя чемпионом»
все в восторге от тебя, а ты от Мэйбеллин!
Это видимо вычищали вазелин с сечки которым лепили ее во время боя. Оно всегда так)
Теперь возможно там постоянно будут сечки образовываться, очень неприятное место