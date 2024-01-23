Стрикленд показал последствия столкновения головами в бою с дю Плесси

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд показал последствия столкновения головами с Дрикусом дю Плесси.

«Мы все понимаем, что я победил. Единственная причина, по которой бой не был односторонним на протяжении всех пяти раундов – это удар в глаз. Я доминировал, пока кровь не перекрыла видение», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

Стрикленд – дю Плесси: «Весь мир знает, что я победил. Пояс, который тебе вручили, не делает тебя чемпионом»

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6 комментариев
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какие ресницы.
все в восторге от тебя, а ты от Мэйбеллин!
+6
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Швы на таком месте это жуть 😬
+1
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+1
Ответ DrDro
какие ресницы. все в восторге от тебя, а ты от Мэйбеллин!
:D
Это видимо вычищали вазелин с сечки которым лепили ее во время боя. Оно всегда так)
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Ответ leppyanen
Швы на таком месте это жуть 😬
На самом глазном яблоке ещё хуже)
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Ответ leppyanen
Швы на таком месте это жуть 😬
Да уж
Теперь возможно там постоянно будут сечки образовываться, очень неприятное место
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