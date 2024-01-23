Обновление рейтингов UFC: Евлоев – в топ-5 полулегкого веса, дю Плесси дебютировал в мужском списке P4P

UFC обновил рейтинги лучших бойцов после турнира UFC 297.

По итогам турнира , победивший единогласным решением судей, поднялся на четыре строчки вверх и теперь занимает пятое место в списке лучших полулегковесов.

Новый чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси дебютировал в мужском рейтинге P4P и занял восьмое место. потерял три позиции, опустившись на 11 строчку.

Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

Стрикленд – дю Плесси: «Весь мир знает, что я победил. Пояс, который тебе вручили, не делает тебя чемпионом»