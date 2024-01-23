Обновление рейтингов UFC: Евлоев – в топ-5 полулегкого веса, дю Плесси дебютировал в мужском списке P4P

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги лучших бойцов после турнира UFC 297.

По итогам турнира Мовсар Евлоев, победивший Арнольда Аллена единогласным решением судей, поднялся на четыре строчки вверх и теперь занимает пятое место в списке лучших полулегковесов.

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси дебютировал в мужском рейтинге P4P и занял восьмое место. Шон Стрикленд потерял три позиции, опустившись на 11 строчку.

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