Малыхин заявил, что расплачивается с Двалишвили за спор на бой Яна и Стерлинга: «Мераб хорошо живет: не замечает, что ему приходят хорошие деньги»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили ONE Championship Алджамейн Стерлинг Анатолий Малыхин Лиана Джоджуа Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин заявил, что расплачивается с Мерабом Двалишвили за проигранный спор.

Напомним, что Малыхин и Двалишвили спорили на $50 тысяч перед реваншем Алджамейна Стерлинга и Петра Яна (победа Стерлинга раздельным решением судей). Анатолий поставил на победу Яна, проиграв пари, посредником в котором выступила Лиана Джоджуа.

- У тебя с Мерабом полуторагодичная история, в октябре Лиана Джоджуа давала интервью и высказалась об этом споре: «Если твое слово ничего не значит, то это некрасиво». Там же говорилось, что Мераб даже 10% от суммы не получил.

– Ты видел продолжение этой истории? Я написал Лиане и сказал: «Ну как так?» У нас с ней была договоренность, которой я следую, не нарушая слова. Я все предоставил ей, она звонит Мерабу, который даже не отслеживает, что ему деньги приходят.

Как человек хорошо живет, братик! Он даже не следит, что ему хорошие деньги приходят. И выясняется, что я слово свое держу и перевожу деньги. Лиана потом выставляла пост с опровержением и извинениями, – сказал двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

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