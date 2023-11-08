Двалишвили – об анонсе боя О’Мэлли и Веры: «Чушь собачья»

Мераб Двалишвили отреагировал на анонс боя Шона О’Мэлли и Марлона Веры.

Титульный поединок состоится на UFC 299, который пройдет в марте следующего года. Точная дата и место проведения турнира будут объявлены позже.

«Чушь собачья. Буду присутствовать на турнире, чтобы лично увидеть, кого мне придется размазать следующим», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.

В последний раз Двалишвили дрался в марте, когда выиграл у единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед.

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