О’Мэлли отреагировал на анонс боя Двалишвили и Сехудо: «Поединок между двумя карликами. Очень мило»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Сехудо - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли отреагировал на анонс боя между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо.

Ранее стало известно, что бойцы встретятся в главном карде турнира UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния.

«Только что объявили об этом поединке. Очень рад, что смогу увидеть этих маленьких ублюдков в деле. Это будет похоже на поединок между двумя карликами. Очень мило.

Оба опытные и одаренные, но такие низкие. Это будет мило. Это будет интересный бой», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

О’Мэлли назвал Сехудо коротышом, Генри ответил: «Я не такой маленький, как твой титульный забег, тампон ходячий»

«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях

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