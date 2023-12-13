О’Мэлли отреагировал на анонс боя Двалишвили и Сехудо: «Поединок между двумя карликами. Очень мило»

Шон О’Мэлли отреагировал на анонс боя между Мерабом Двалишвили и Генри Сехудо.

Ранее стало известно, что бойцы встретятся в главном карде турнира UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния.

«Только что объявили об этом поединке. Очень рад, что смогу увидеть этих маленьких ублюдков в деле. Это будет похоже на поединок между двумя карликами. Очень мило.

Оба опытные и одаренные, но такие низкие. Это будет мило. Это будет интересный бой», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

О’Мэлли назвал Сехудо коротышом, Генри ответил: «Я не такой маленький, как твой титульный забег, тампон ходячий»

«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях