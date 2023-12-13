Алджамейн Стерлинг: «Двалишвили финиширует Сехудо в третьем раунде»

Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Мераба Двалишвили и Генри Сехудо.

«Думаю, Сехудо будет активен на протяжении первых три-четырех минут. Может, на протяжении всего первого раунда. Но после этого вы заметите значительный спад. Если Мераб не будет торопиться и сосредоточится на том, что ему нужно делать, то быстро вгонит в ступор.

Мой прогноз: Мераб финиширует Сехудо в третьем раунде. Ставлю на технический нокаут, Мераб не любит болевые приемы. Хотя, у него припасены кое-какие козыри, но не буду раскрывать все карты», – сказал экс-чемпион в легчайшем весе .

Поединок между и Сехудо состоится на турнире UFC 298, который пройдет в Анахайме, штат Калифорния.

О’Мэлли отреагировал на анонс боя Двалишвили и Сехудо: «Поединок между двумя карликами. Очень мило»

«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях