Дю Плесси принял вызов Перейры: «Для меня будет честью разделить клетку с тобой»
Дрикус дю Плесси согласен драться с Алексом Перейрой в среднем весе.
«Алекс, я рискну. Для меня будет честью разделить с тобой клетку», – написал в соцсетях новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси, забравший титул у Шона Стрикленда.
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