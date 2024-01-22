Дю Плесси принял вызов Перейры: «Для меня будет честью разделить клетку с тобой»

Дрикус дю Плесси согласен драться с Алексом Перейрой в среднем весе.

« , я рискну. Для меня будет честью разделить с тобой клетку», – написал в соцсетях новый чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси, забравший титул у .

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