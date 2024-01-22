Дю Плесси принял вызов Перейры: «Для меня будет честью разделить клетку с тобой»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Алекс Перейра Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси согласен драться с Алексом Перейрой в среднем весе.

«Алекс, я рискну. Для меня будет честью разделить с тобой клетку», – написал в соцсетях новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси, забравший титул у Шона Стрикленда.

Перейра хочет драться с дю Плесси: «Как насчет последнего родео в среднем весе?»

Дю Плесси обратился к хейтерам после победы над Стриклендом: «Те, кто не верил в меня, теперь выглядят тупо»

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1 комментарий
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Перейра, мозги крути людям,защити 93 свой титул
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