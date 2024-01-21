Веттори – о бое Стрикленда и дю Плесси: «В среднем дивизионе творится безумие»

Марвин Веттори прокомментировал победу Дрикуса дю Плесси над Шоном Стриклендом.

Титульный поединок между и дю Плесси состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой южноафриканского бойца раздельным решением судей.

«В среднем дивизионе творится безумие. 6 апреля☝🏻», – написал в соцсетях Веттори.

6 апреля Веттори (19-6-1) проведет поединок против Брендана Аллена. Бой состоится в Лас-Вегасе, штат Невада.

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