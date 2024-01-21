Дю Плесси считает, что заслуженно победил Стрикленда: «Я проводил тейкдауны в каждом раунде»

Дрикус дю Плесси считает справедливым решением судей в бою с Шоном Стриклендом.

«Скажу честно: думал, что победа за мной. Я проводил тейкдауны в каждом раунде. Чувствовал, что это близкий бой: Шон забрал первый раунд, знаю это.

Старался провести тейкдаун в первом раунде, чтобы немного выровнять бой. Шон очень хорошо вставал. Но чувствовал, что могу повалить его, потому что я сильнее.

Первые три раунда можно было отдать любому из нас, но последние два раунда я уверенно забрал. Все говорили, что не знают, как я буду драться в четвертом и пятом раундах. Как вам эти раунды? Кто теперь скажет, что я не могу драться пять раундов?» – сказал новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?