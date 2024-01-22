Перейра хочет драться с дю Плесси: «Как насчет последнего родео в среднем весе?»

Алекс Перейра намекнул на возможный бой с Дрикусом дю Плесси.

«Как насчет последнего родео в среднем весе?» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе и действующий чемпион в полутяжелой категории .

Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе осенью-2022, нокаутировав Исраэля Адесанью. В апреле-2023 проиграл Адесанье в реванше и перешел в полутяжелую категорию, где стал чемпионом после победы над .

Дю Плесси вызвал Адесанью: «Вернись в UFC, чтобы мы смогли свести счеты»

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