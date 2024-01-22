Перейра хочет драться с дю Плесси: «Как насчет последнего родео в среднем весе?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Иржи Прохазка Алекс Перейра Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра намекнул на возможный бой с Дрикусом дю Плесси.

«Как насчет последнего родео в среднем весе?» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе и действующий чемпион в полутяжелой категории Алекс Перейра.

Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе осенью-2022, нокаутировав Исраэля Адесанью. В апреле-2023 проиграл Адесанье в реванше и перешел в полутяжелую категорию, где стал чемпионом после победы над Иржи Прохазкой.

Дю Плесси вызвал Адесанью: «Вернись в UFC, чтобы мы смогли свести счеты»

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6 комментариев
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Ответ alexander bakulin
достали уже с колхозником перейрой. у него 7 боёв в UFC, из них 3 титульника. в полутяжах титульник подарили, за то, что просрал блаховичу. люди всю карьеру жилы рвут за один титульник, а этому колхозану всё подносят на блюде, за то, что с адесаньей дрался в кикбоксинге в лохматые годы. сейчас обратно в средний вес лезет, где претендентов, как грязи. единственное радует, что с дрюкусом ему ничего не светит. у дрюкуса какая-никая борьба имеется. не элитная, конечно, где-то уровня блаховича, но этому хватит.
Блаховичу не хватило борьбы против Перейры
+6
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+6
Перейра переедет дрюканого
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+4
Ответ trybaby
Блаховичу не хватило борьбы против Перейры
блахович все три раунда выиграл, за счёт борьбы. колхозник перейра не сделал абсолютно ничего в том бою. продажные судейки его за уши на титульник вытащили
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Ответ alexander bakulin
достали уже с колхозником перейрой. у него 7 боёв в UFC, из них 3 титульника. в полутяжах титульник подарили, за то, что просрал блаховичу. люди всю карьеру жилы рвут за один титульник, а этому колхозану всё подносят на блюде, за то, что с адесаньей дрался в кикбоксинге в лохматые годы. сейчас обратно в средний вес лезет, где претендентов, как грязи. единственное радует, что с дрюкусом ему ничего не светит. у дрюкуса какая-никая борьба имеется. не элитная, конечно, где-то уровня блаховича, но этому хватит.
Хамзат, завязывай.
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