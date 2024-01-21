Стрикленд – о бое с дю Плесси: «Хаха, из-за этой сечки было плохо видно Дрикуса»
Шон Стрикленд отреагировал на поражение в бою с Дрикусом дю Плесси.
«Черт, хаха... Из-за этой сечки было плохо видно дю Плесси. Думаю, что мы справились с работой. Кровь и все такое! До следующего раза! Спасибо всем, кто поддержал меня!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Шон Стрикленд.
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