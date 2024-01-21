Уайт – о победе дю Плесси: «Это был близкий поединок, но претендент должен забирать титул более уверенно»

Теги UFC Дана Уайт MMA Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт высказался о результате боя Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

«Считаю, что перед пятым раундом счет был 2-2, а заключительную пятиминутку забрал Стрикленд. Правда, рядом со мной были люди, которые посчитали иначе. Это был близкий бой. Шон отлично выглядел в первых двух раундах.

Он хорошо работал джебом, это сработало – у дю Плесси заплыли оба глаза. Но потом Шон замедлился, а Дрикус продолжил давление. Победу могли отдать любому, но я считаю, что претендент должен забирать титул более уверенно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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13 комментариев
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Дана конечно змей тот еще)
Отдал Дрикусу, но и Шона публично поддержал. Мол "пацан не расслабляйся, ты в запасе"
+18
-2
+16
Ответ гилберт
На подхвате.
Это и отличает Дану от других промоутеров и боссов. У него всегда есть и план Б, и план В. На все случаи жизни, кто-то забурел, кто-то залетел, кто-то сломался...
+11
-1
+10
Ответ rude.
Дана конечно змей тот еще) Отдал Дрикусу, но и Шона публично поддержал. Мол "пацан не расслабляйся, ты в запасе"
Судьи там на что, если Дана решает результат боя?
+7
-2
+5
Очередное бла бла бла
+2
-1
+1
Очередная дипломатия от Даны: ну это так судьи решили, я на самом деле думаю по другому, ну судьи у нас главные, да, поэтому получилось как получилось
+1
0
+1
Ну, конечно. Надо же для второго боя почву подготовить
0
0
0
Ответ rude.
Дана конечно змей тот еще) Отдал Дрикусу, но и Шона публично поддержал. Мол "пацан не расслабляйся, ты в запасе"
На подхвате.
+1
-1
0
Ответ LetTong
Судьи там на что, если Дана решает результат боя?
Это бизнес . У руля Дана. Он всегда может дать рекомендации для судей в случае доведения боя до судейских решений . Я не могу представить чтобы Джонса так опрокинули судьи , ему давали победы мотивируя тем что претендент должен выступить на голову выше .
+1
-1
0
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