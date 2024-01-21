Уайт – о победе дю Плесси: «Это был близкий поединок, но претендент должен забирать титул более уверенно»

Дана Уайт высказался о результате боя Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Титульный поединок состоялся в главном событии турнира UFC 297 и закончился победой дю Плесси раздельным решением судей.

«Считаю, что перед пятым раундом счет был 2-2, а заключительную пятиминутку забрал . Правда, рядом со мной были люди, которые посчитали иначе. Это был близкий бой. Шон отлично выглядел в первых двух раундах.

Он хорошо работал джебом, это сработало – у дю Плесси заплыли оба глаза. Но потом Шон замедлился, а Дрикус продолжил давление. Победу могли отдать любому, но я считаю, что претендент должен забирать титул более уверенно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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