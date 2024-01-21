Судейские карточки боя дю Плесси – Стрикленд: Дрикус единогласно забрал второй и четвертый раунды, Шон – первый и пятый

В Торонто (Канада) завершился турнир 297, в главном событии которого Дрикус дю Плесси победил раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Стрикленд единогласно забрал первый и пятый раунды, дю Плесси – второй и четвертый. Решающими стали оценки третьего раунда. Судьи Дерек Клири и Эрик Колон отдали отрезок дю Плесси, а судья Сол Д’Амато – Стрикленду.