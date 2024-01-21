Судейские карточки боя дю Плесси – Стрикленд: Дрикус единогласно забрал второй и четвертый раунды, Шон – первый и пятый

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

В Торонто (Канада) завершился турнир UFC 297, в главном событии которого Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Стрикленд единогласно забрал первый и пятый раунды, дю Плесси – второй и четвертый. Решающими стали оценки третьего раунда. Судьи Дерек Клири и Эрик Колон отдали отрезок дю Плесси, а судья Сол Д’Амато – Стрикленду.

 

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10 комментариев
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Дю Плесси больше хотел победить, нужно учитывать давление и переводы, по ударам Стрикленд перебил, но Дрикус показал более разносторонний бой!
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+13
это все Дрейк виноват
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Ответ zzzeeerrrooo
Против статистики нет смысла спорить Д Матто прав Очередной нарисованный чемпион
Очередной трусливый чемпион вырисовывался, который кидает джебы и избегает боя!
Хорошо, что Дрикус победил!
+2
0
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Шон перебил его в 4 раундах из 5
Единственное что делал Шон это кидал джеби и избегал боя 5 раундов!
+1
0
+1
как можно было 3 раунд отдать Стрикленлу?
+1
-1
0
Ответ Muhammad Juraev
Да любому кто разбирается в этом ясно,что Дрикус выиграл абсолютно заслуженно! Все за Шона тупо из-за того, что он громко разговаривает и высказывается про ЛГБТ! А так Шон кроме джебов вообще ничего не показал!
Шон перебил его в 4 раундах из 5
+4
-4
0
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