Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC
В Торонто (Канада) прошел турнир UFC 297, в главном событии которого состоялся титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом (28-6) и Дрикусом дю Плесси (21-2).
Дю Плесси победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и стал новым чемпионом UFC.
Стрикленд стал чемпионом UFC в сентябре-2023, победив Исраэля Адесанью. К первой защите титула Шон подошел на серии из трех побед. Дю Плесси в UFC с 2020 года и выиграл все шесть боев (пять – досрочно).
Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!
Претендент на пояс UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?
Тут по мне равный бой с небольшим преимуществом Шона
Де Плюси был активнее, допустим
Но Шон бил точнее и больше
А африканцу дарят пояс за колхозные удары по воздуху
Теперь Уайт снова свою шарманку заведет: "не оставляйте решение судьям".
Ждём Де Плюсси - Иззи в Африке. Вот вам и история
Да, КПД был не самым высоким. Но активность и заряженность реально чемпионские.
2,3 - спорно
4 - Де Плесси
При всем том, что Шон отдыхал весь поединок, победу у него украли. Де Плесси респект за смелость, можно было ничью дать, но. Эх, Дана)
хотелось, чтобы доминация Адесаньи закончилась, но на смену пришло вот это. у Стрикланда - джеб, правая, велосипед и защита от тейкдауна. у Дю Плесси - сумбурный напор, кабацкий бокс, удар вопросом и дыхалка.
не создалось впечатления, что Дрикус сделал достаточно, но Шон был слишком пассивен. раздельное в любую сторону - разумный итог. но скучно.
плохие времена для этого веса.