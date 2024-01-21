Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

В Торонто (Канада) прошел турнир UFC 297, в главном событии которого состоялся титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом (28-6) и Дрикусом дю Плесси (21-2).

Дю Плесси победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и стал новым чемпионом UFC.

Стрикленд стал чемпионом UFC в сентябре-2023, победив Исраэля Адесанью. К первой защите титула Шон подошел на серии из трех побед. Дю Плесси в UFC с 2020 года и выиграл все шесть боев (пять – досрочно).

Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!

Претендент на пояс UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?

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111 комментариев
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А как же - чемпиона нужно побеждать уверено?
Тут по мне равный бой с небольшим преимуществом Шона
+44
-5
+39
Конечно очень много вопросов) видимо бой «африканцев» очень привлекателен
+32
-4
+28
Очередной судейский позор ЮФС
Де Плюси был активнее, допустим
Но Шон бил точнее и больше
А африканцу дарят пояс за колхозные удары по воздуху
+41
-16
+25
Ответ Павел Мороз
А как же - чемпиона нужно побеждать уверено? Тут по мне равный бой с небольшим преимуществом Шона
на самом деле давно прорисовывается тенденция - чемпион выбирается организацией
+25
-1
+24
Не справедливо
+35
-13
+22
Дю Плесси просто кардио-машина. 25 минут просто шел вперед. Да, не самый техничный, много промахов, но смотреть было интересно
+22
-1
+21
Стриклэнд только себя должен винить в проигрыше, он сильнее, но он ничего не сделал для победы. Дю Плесси заслуженно выиграл.
+20
-3
+17
Не увидел победы Дриуса. Это мягко говоря.
+18
-4
+14
Чисто решение под Иззи. Слияние с WWE даёт свои плоды. Ещё и на UFC 300 попробуют этот бой впихнуть.
+16
-2
+14
Заслуженная победа, Шон слишком уверовал в свой джеб. Похоже у него какое то повреждение, был очень пассивен
+13
-2
+11
По желанию было видно, что де Плесси больше хотел. Стрикланд классный боец, но слишком сдержанный. В концовке раскрылся, поздновато.
+10
0
+10
Ответ mqh9pzrxgf
Конечно очень много вопросов) видимо бой «африканцев» очень привлекателен
абсолютно с тобой согласен
+10
0
+10
Ответ Ветельман
Очередной судейский позор ЮФС Де Плюси был активнее, допустим Но Шон бил точнее и больше А африканцу дарят пояс за колхозные удары по воздуху
Стрикленд почти урона не нанес ему, только глаз подбил. Да и про тейкдауны от Дрикуса не забывайте
+15
-5
+10
Ответ Павел Мороз
А как же - чемпиона нужно побеждать уверено? Тут по мне равный бой с небольшим преимуществом Шона
В такиж случаях есть другая удобная позиция: "чемпион должен уверенно заищить свой пояс", привет от Морено, Шевченко и прочих.
+10
0
+10
Ответ Three Days Grace
Стрикленд почти урона не нанес ему, только глаз подбил. Да и про тейкдауны от Дрикуса не забывайте
Ты урон по связи с космосом рассчитал?
+13
-4
+9
Не понимаю, почему так. Мне показалось, или Шон должен был остаться чемпионом?)
+11
-3
+8
А я думал что близкие бои отдают действующему чемпиону… Шон выиграл конечно.
+9
-2
+7
Я все понимаю, бой близкий, но Шон точно не проиграл, а возможно даже выиграл 3-2

Теперь Уайт снова свою шарманку заведет: "не оставляйте решение судьям".

Ждём Де Плюсси - Иззи в Африке. Вот вам и история
+9
-2
+7
Новый рынок Африки. В целом решения судей вызывают большие сомнения, и далеко не первый раз
+8
-2
+6
Ответ Рашид Мурзаев
Не справедливо
Абсолютно справедливо
+12
-6
+6
Больше было похоже на ничью. Но бабки решают. Бой Изи и Дю Плесси принесет больше денег.
+6
-1
+5
Красава!
Да, КПД был не самым высоким. Но активность и заряженность реально чемпионские.
+5
0
+5
🔥 конечно у "фанатов" Стрикленда)
+8
-3
+5
так чемпионами не становятся
+6
-1
+5
Ну.. неоднозначное решение от судей. Все привыкли что за пояс надо побеждать в «одни ворота»…
+8
-4
+4
Ответ Three Days Grace
Дю Плесси просто кардио-машина. 25 минут просто шел вперед. Да, не самый техничный, много промахов, но смотреть было интересно
Согласен. Вероятно, что именно из-за его активности ему и дали победу. Если смотреть на этот аспект, то конечно он прям очень воинственно пер на Шона.
+4
0
+4
1,5 - Стрикленд
2,3 - спорно
4 - Де Плесси

При всем том, что Шон отдыхал весь поединок, победу у него украли. Де Плесси респект за смелость, можно было ничью дать, но. Эх, Дана)
+5
-1
+4
Ответ merseуside
1,5 - Стрикленд 2,3 - спорно 4 - Де Плесси При всем том, что Шон отдыхал весь поединок, победу у него украли. Де Плесси респект за смелость, можно было ничью дать, но. Эх, Дана)
Шон слишком многое наговорил про американское правительство, у них же там свои счёты, "демократичные"
+5
-1
+4
такое себе.
хотелось, чтобы доминация Адесаньи закончилась, но на смену пришло вот это. у Стрикланда - джеб, правая, велосипед и защита от тейкдауна. у Дю Плесси - сумбурный напор, кабацкий бокс, удар вопросом и дыхалка.
не создалось впечатления, что Дрикус сделал достаточно, но Шон был слишком пассивен. раздельное в любую сторону - разумный итог. но скучно.
плохие времена для этого веса.
+4
0
+4
Мда. Совсем не справедливо.
+5
-1
+4
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