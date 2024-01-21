Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC

В Торонто (Канада) прошел турнир UFC 297, в главном событии которого состоялся титульный поединок в среднем весе между (28-6) и Дрикусом дю Плесси (21-2).

Дю Плесси победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и стал новым чемпионом UFC.

Стрикленд стал чемпионом UFC в сентябре-2023, победив Исраэля Адесанью. К первой защите титула Шон подошел на серии из трех побед. Дю Плесси в UFC с 2020 года и выиграл все шесть боев (пять – досрочно).

Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!

Претендент на пояс UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?