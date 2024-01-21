Дю Плесси обратился к жителям ЮАР после победы над Стриклендом: «Это история»
Дрикус дю Плесси обратился к жителям ЮАР после боя с Шоном Стриклендом.
«Это история. Вот что я скажу: Южная Африка... Если мы все замолчим здесь в Торонто, то услышим их. Это замечательная страна. Спасибо, Южная Африка. Они там с ума сходят», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Безумно красивая страна с замечательными людьми.
Хоть я и протапливаю за Стриклэнда, но сердцем хотелось, чтобы пояс отправился в ЮАР.
Поздравляю первого настоящего африканского чемпа🙏
PS Легконогих, ты снова накосячил.
В начале статьи написано, что обращается ДюПлесси. А в конце, что обратился Шон Стриклэнд.
Когда тебя уволят уже???