Дю Плесси обратился к жителям ЮАР после победы над Стриклендом: «Это история»

Дрикус дю Плесси обратился к жителям ЮАР после боя с Шоном Стриклендом.

«Это история. Вот что я скажу: Южная Африка... Если мы все замолчим здесь в Торонто, то услышим их. Это замечательная страна. Спасибо, Южная Африка. Они там с ума сходят», – сказал чемпион в среднем весе .