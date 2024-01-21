Дю Плесси обратился к жителям ЮАР после победы над Стриклендом: «Это история»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси обратился к жителям ЮАР после боя с Шоном Стриклендом.

«Это история. Вот что я скажу: Южная Африка... Если мы все замолчим здесь в Торонто, то услышим их. Это замечательная страна. Спасибо, Южная Африка. Они там с ума сходят», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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1 комментарий
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Поздравляю Дрикуса и замечательную страну ЮАР.
Безумно красивая страна с замечательными людьми.
Хоть я и протапливаю за Стриклэнда, но сердцем хотелось, чтобы пояс отправился в ЮАР.
Поздравляю первого настоящего африканского чемпа🙏

PS Легконогих, ты снова накосячил.
В начале статьи написано, что обращается ДюПлесси. А в конце, что обратился Шон Стриклэнд.
Когда тебя уволят уже???
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