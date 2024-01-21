Бонусы UFC 297: Стрикленд против дю Плесси – лучший бой вечера

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси получили по $50 тысяч за лучший бой UFC 297.

В Торонто (Канада) состоялся турнир UFC 297, в главном событии которого прошел титульный поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

Дю Плесси победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47), став новым чемпионом промоушена. Бойцы получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок вечера.

Бонусы за лучший перформанс турнира получили Джиллиан Робертсон (нокаутировала Полиану Виану во втором раунде) и Жасмин Джасдависиус (задушила Присцилу Качоэйру в третьем раунде).

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2 комментария
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2 раунда из 5 показали нормальный бой, в остальном скукота
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Ну я бы наверно все таки Магни и Мэлотту отдал. Камбэки все любят.
Главный бой очень напряженный вышел, но едва ли прям красочный и яркий.
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