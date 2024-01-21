Стрикленд поздравил дю Плесси: «Снимаю шляпу перед новым чемпионом»

Шон Стрикленд поздравил Дрикуса дю Плесси после боя на UFC 297.

«С первого дня я говорил, что это будет чертова бойня. Снимаю шляпу перед новым чемпионом. Это была охеренная битва. Злюсь. Я думаю, что выиграл. Ну или просто веду себя как говнюк.

Напоследок скажу. Канада, я, черт возьми, люблю вас. Вы приняли меня как родного. Я обещал, что буду лить кровь за вас. Она пролита, готов повторить это в любой день. Поздравляю чемпиона, он мужик. Все, я пойду», – сказал бывший чемпион в среднем весе .

Новый чемпион UFC – африканер. А кто это такие? И считаются ли африканцами?