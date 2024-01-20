Александр Шлеменко: «В этом году хочу взять реванш у Исмаилова»

Александр Шлеменко планирует взять реванш у Магомеда Исмаилова.

«У меня большие планы на этот год. Я набрал отличную форму и сделал правильные выводы после своих поединков. Теперь я хочу реваншироваться за свои последние неудачи.

Илича я победил, теперь на очереди Исмаилов. Это одна из моих целей на 2024 год, поскольку поражение от Илича теперь осталось позади. Теперь остался реванш с Исмаиловым», – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

Напомним, что первый бой Исмаилова и Шлеменко состоялся в декабре 2022 года. Тогда Магомед единогласным решением судей победил Александра в главном бою турнира RCC 13.

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