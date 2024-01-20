Александр Шлеменко: «В этом году хочу взять реванш у Исмаилова»

Теги UFC MMA Александр Шлеменко Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко планирует взять реванш у Магомеда Исмаилова.

«У меня большие планы на этот год. Я набрал отличную форму и сделал правильные выводы после своих поединков. Теперь я хочу реваншироваться за свои последние неудачи.

Илича я победил, теперь на очереди Исмаилов. Это одна из моих целей на 2024 год, поскольку поражение от Илича теперь осталось позади. Теперь остался реванш с Исмаиловым», – заявил боец MMA Александр Шлеменко

Напомним, что первый бой Исмаилова и Шлеменко состоялся в декабре 2022 года. Тогда Магомед единогласным решением судей победил Александра в главном бою турнира RCC 13.

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5 комментариев
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Неужели вывел свой бэкфист на новый уровень?!
+4
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+4
Ладно Илича ему подсудили, но Мага хоть и тоже немолод, но всё равно Шлема победит
+1
-1
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Ответ leppyanen
Неужели вывел свой бэкфист на новый уровень?!
Скорее уровень самооценки
0
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Ответ skytent1
Ладно Илича ему подсудили, но Мага хоть и тоже немолод, но всё равно Шлема победит
С химией или без?
0
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Ответ Александр Базилий
С химией или без?
Оба же будут "на", так что все честно)
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