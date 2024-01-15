В ACA назвали возможным подписание контракта со Шлеменко: «У нас есть варианты с реваншами с Исмаиловым и Василевским»

ACA обсуждает возможность подписания контракта с Александром Шлеменко.

«Смотря, как воспринимать слово «переговоры». Кто-то считает, что переговоры – это начало контрактных обсуждений: выслали контракт и его изучают. Кто-то считает переговорами разговор и обсуждение.

Разговоры есть и были. Обсуждения есть и были. Мы постоянно в контакте с командой Александра. В России его представляет один менеджер, за рубежом – другой. С обоими мы на связи.

Мы не исключаем того, что Шлеменко подерется в ACA. Такая вероятность существует. Глупо это отрицать, когда ACA является большим игроком на рынке. На отдельно взятый бой любая организация может собрать деньги для гонораров.

Но на сегодняшний день именно ACA твердо стоит на ногах. Естественно, Александру это может быть интересно. У нас есть варианты с реваншами – Шлеменко – Исмаилов или Шлеменко – », – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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