Александр Шлеменко: «Исмаилову кажется, что он на вершине, но реальность обламывает таких людей»
Александр Шлеменко сомневается в обоснованности финансовых запросов Магомеда Исмаилова.
«Наш первый бой побил рекорд России по просмотрам прямых эфиров на ютубе. И я сомневаюсь, что Исмаилов с любым другим соперником сможет хотя бы приблизиться к этому достижению.
Понятно, сейчас Магомеду кажется, что он на вершине мира, что он может диктовать условия и что с каждым боем он будет стоить дороже. Но реальность очень жестоко обламывает людей, которые начинают так думать», – сказал Александр Шлеменко.
Шлеменко считает, что Исмаилов избегает реванша с ним: «Для него есть большой риск упасть»
Это факт . Два боя с Иличем показали , что Шлем - нахимиченный пробитый дед , двигающийся в сло-мошн.