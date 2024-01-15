Александр Шлеменко: «Исмаилову кажется, что он на вершине, но реальность обламывает таких людей»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко сомневается в обоснованности финансовых запросов Магомеда Исмаилова.

«Наш первый бой побил рекорд России по просмотрам прямых эфиров на ютубе. И я сомневаюсь, что Исмаилов с любым другим соперником сможет хотя бы приблизиться к этому достижению.

Понятно, сейчас Магомеду кажется, что он на вершине мира, что он может диктовать условия и что с каждым боем он будет стоить дороже. Но реальность очень жестоко обламывает людей, которые начинают так думать», – сказал Александр Шлеменко.

Шлеменко считает, что Исмаилов избегает реванша с ним: «Для него есть большой риск упасть»

Официально: Токов и Исмаилов проведут реванш под эгидой ACA

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7 комментариев
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Шлем после сомнительнго реванша с сербом, прям на вершину Олимпа вознёсся 🤣
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То что Исмаилов на вершине в медиа -
Это факт . Два боя с Иличем показали , что Шлем - нахимиченный пробитый дед , двигающийся в сло-мошн.
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Ответ Всеволод Бобров
а Исмаилов кого победил? мешок мешком
А при чем тут Исмаилов? Речь о Шлеменко который теперь думает что бога за мудя ухватил и весь такой высокомерный
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