Александр Шлеменко: «Исмаилову кажется, что он на вершине, но реальность обламывает таких людей»

Александр Шлеменко сомневается в обоснованности финансовых запросов Магомеда Исмаилова.

«Наш первый бой побил рекорд России по просмотрам прямых эфиров на ютубе. И я сомневаюсь, что с любым другим соперником сможет хотя бы приблизиться к этому достижению.

Понятно, сейчас Магомеду кажется, что он на вершине мира, что он может диктовать условия и что с каждым боем он будет стоить дороже. Но реальность очень жестоко обламывает людей, которые начинают так думать», – сказал .

Шлеменко считает, что Исмаилов избегает реванша с ним: «Для него есть большой риск упасть»

Официально: Токов и Исмаилов проведут реванш под эгидой ACA