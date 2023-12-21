Артем Резников: «50 миллионов Исмаилову за бой со Шлеменко – слишком много»

Боец ACA Артем Резников оценил запросы Магомеда Исмаилова за реванш с Александром Шлеменко. Исмаилов хочет 50 миллионов рублей.

«Это чересчур много. Сколько он получил за прошлый бой, 20 миллионов? В прошлом бою он уверенно выиграл каждый раунд, и ему уже не интересно. Зачем драться со Шлеменко, если ты выиграл каждый раунд? Теперь интересно повышение гонорара.

Думаю, ему должны заплатить больше на десять миллионов. Если ты платишь за бой 20 и человек выигрывает, то должен дать ему больше. Он же не будет драться за те же деньги в реванше. Думаю, Мага согласится на 30 миллионов. Считаю, это справедливо», — сказал Резников.

Напомним, бой Исмаилов – Шлеменко состоялся 3 декабря 2022 года. Исмаилов победил единогласным решением судей.

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