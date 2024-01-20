Канело может подраться с Джермаллом Чарло 4 мая

Джермалл Чарло может стать следующим соперником Сауля Альвареса.

Сообщается, что Канело планирует защитить титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса в поединке с Джермаллом Чарло.

Организатором поединка может выступить платформа Amazon Prime Video PPV. Наиболее вероятная дата – 4 мая.

Напомним, что в последнем бою Канело победил единогласным решением судей Джермелла Чарло (младший брат Джермалла).

Джермалл Чарло – Канело: «Выбери меня. Теперь я готов»

Тренер Головкина: «В бою с Чарло я увидел прежнего Канело»