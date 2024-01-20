Канело может подраться с Джермаллом Чарло 4 мая

Теги Сауль Альварес бокс Джермалл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермалл Чарло может стать следующим соперником Сауля Альвареса.

Сообщается, что Канело планирует защитить титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса в поединке с Джермаллом Чарло.

Организатором поединка может выступить платформа Amazon Prime Video PPV. Наиболее вероятная дата – 4 мая.

Напомним, что в последнем бою Канело победил единогласным решением судей Джермелла Чарло (младший брат Джермалла).

Джермалл Чарло – Канело: «Выбери меня. Теперь я готов»

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11 комментариев
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Конечно рисковать не хочет снова средневеса выберет... Бенавидес который год обязательный претендент по вбц и его игнорят
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Ответ Мага осторожный
какой тогда уровень у Гинадия, которого Канело три раза переехал?!
Два.
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Ответ Валерий Золотарев
Два.
Полтора даже
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Ответ Оскар Муравьёв
Конечно рисковать не хочет снова средневеса выберет... Бенавидес который год обязательный претендент по вбц и его игнорят
Он вообще из другой весовой
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Ответ zzzeeerrrooo
Он вообще из другой весовой
Нет. Он именно из той весовой. И он оп.
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Ответ Валерий Золотарев
Нет. Он именно из той весовой. И он оп.
С ростом 1.90 нечего делать в среднем
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