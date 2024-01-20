Канело может подраться с Джермаллом Чарло 4 мая
Джермалл Чарло может стать следующим соперником Сауля Альвареса.
Сообщается, что Канело планирует защитить титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса в поединке с Джермаллом Чарло.
Организатором поединка может выступить платформа Amazon Prime Video PPV. Наиболее вероятная дата – 4 мая.
Напомним, что в последнем бою Канело победил единогласным решением судей Джермелла Чарло (младший брат Джермалла).
Джермалл Чарло – Канело: «Выбери меня. Теперь я готов»