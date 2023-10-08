Тренер Головкина: «В бою с Чарло я увидел прежнего Канело»

Теги Геннадий Головкин Джонатон Бэнкс Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Джонатон Бэнкс, тренер казахстанского ветерана Геннадия Головкина, прокомментировал победу бывшего соперника GGG Сауля Альвареса над Джермеллом Чарло.

«Канело показал свой спад? Каким образом? Кто-то скажет мне, какой уровень он продемонстрировал? Он все время изматывал Чарло и давал волю руках настолько сильно, насколько мог, чтобы при этом не оказаться в клинче. Я имею в виду, что он практически дрался в своем ключе с первого раунда и до конца боя.

Где в этом спад? Я полагаю, что люди ждали от него нокаута. Это мое предположение. Но я думаю, что Чарло решил, что пусть он даже проиграет, но не окажется в нокауте. Возможно, он принял такое решение. Я не знаю. Но я не увидел у Альвареса никакого спада. Я увидел прежнего Канело», – сказал Бэнкс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, что 30 сентября Канело победил Чарло единогласным решением судей.

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