Эдди Хирн: «Я просто не понимаю, что делал Чарло в бою с Канело. Это было похоже на спарринг»

Теги Сауль Альварес бокс Эдди Хирн Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн раскритиковал выступление Чарло в бою с Канело.

«Я просто не понимаю, что делал Чарло. Это было похоже на спарринг. Я не понимаю, как можно сидеть на пресс-конференции со словами: «Мое время, наследие, потрясу мир, покажу, что я великий», а потом даже не драться.

Раньше бой Джермелла Чарло против Теренса Кроуфорда казался мега-поединком. А сейчас? Кому интересно увидеть возвращение Джермелла Чарло? Это было очень плохо и странно», – заявил промоутер Эдди Хирн.

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