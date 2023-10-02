Эдди Хирн: «Я просто не понимаю, что делал Чарло в бою с Канело. Это было похоже на спарринг»

Эдди Хирн раскритиковал выступление Чарло в бою с Канело.

«Я просто не понимаю, что делал Чарло. Это было похоже на спарринг. Я не понимаю, как можно сидеть на пресс-конференции со словами: «Мое время, наследие, потрясу мир, покажу, что я великий», а потом даже не драться.

Раньше бой Джермелла Чарло против Теренса Кроуфорда казался мега-поединком. А сейчас? Кому интересно увидеть возвращение Джермелла Чарло? Это было очень плохо и странно», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло

Теренс Кроуфорд: «Чарло оказал Канело слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле»