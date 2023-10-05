Джермалл Чарло: «Мои дети возненавидели школу. Одноклассники издеваются над ними из-за поражения дяди»
Джермалл Чарло рассказал, как поражение брата Джермелла повлияло на его семью.
«Мои дети возненавидели школу, потому что одноклассники издеваются над ними из-за поражения дяди. Это какое-то безумие, ведь бокс состоит из побед и поражений.
Если кто-то из ваших детей тронет моих, это не останется без ответа. Я разрешу им дать сдачи», – сказал чемпион мира по боксу Джермалл Чарло.
Поединок Джермелла Чарло и Сауля Альвареса состоялся 30 сентября. Американец проиграл единогласным судейским решением.
Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки
Оскар Де Ла Хойя: «Канело и Чарло показали скучный поединок. Бокс умирает»
Комментарии