Джермалл Чарло: «Мои дети возненавидели школу. Одноклассники издеваются над ними из-за поражения дяди»

Теги Сауль Альварес бокс Джермалл Чарло Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Джермалл Чарло рассказал, как поражение брата Джермелла повлияло на его семью.

«Мои дети возненавидели школу, потому что одноклассники издеваются над ними из-за поражения дяди. Это какое-то безумие, ведь бокс состоит из побед и поражений.

Если кто-то из ваших детей тронет моих, это не останется без ответа. Я разрешу им дать сдачи», – сказал чемпион мира по боксу Джермалл Чарло.

Поединок Джермелла Чарло и Сауля Альвареса состоялся 30 сентября. Американец проиграл единогласным судейским решением.

Братья Чарло – семейная суперсила. Конкурировали с детства, не общаются, а отец делал на них ставки

Оскар Де Ла Хойя: «Канело и Чарло показали скучный поединок. Бокс умирает»

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