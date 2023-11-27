Джермалл Чарло – Канело: «Выбери меня. Теперь я готов»

Джермалл Чарло хочет поединок с Саулем Альваресом.

«Выбери меня. Да, я знаю, что вы все видели, как он дрался с моим братом-близнецом [Джермеллом Чарло], но это совсем другой случай. Знаете, я не хочу критиковать своего брата. Он осмелился стать великим, перепрыгнув через две весовые категории, чтобы подраться с Канело. В том бою должен был быть я, но мое состояние не позволяло этого сделать. Сейчас все по-другому.

Бенавидес? Канело находится на более высоком уровне. Я не был мотивирован в этом поединке боем, но победил, понимаете?» – заявил чемпион мира по боксу Джермалл Чарло.

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