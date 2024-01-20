Стрикленд раскритиковал битву взгядов: «Кто придумал раздеть парней и заставить их смотреть друг на друга? Единственный раз, когда мы хотим вернуть ВанЗант и Карано»

Шон Стрикленд не понимает, зачем нужна битва взглядов на UFC.

«Грядет еще одна неловкая битва взглядов... Я просто хочу знать, кто решил, что нужно взять двух парней, попросить их раздеться и заставить смотреть друг другу в глаза.

Единственный раз, когда мы хотим вернуть Пейдж ВанЗант и Джину Карано», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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