Стрикленд раскритиковал битву взгядов: «Кто придумал раздеть парней и заставить их смотреть друг на друга? Единственный раз, когда мы хотим вернуть ВанЗант и Карано»

Теги UFC MMA Джина Карано Пейдж ВанЗант Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд не понимает, зачем нужна битва взглядов на UFC.

«Грядет еще одна неловкая битва взглядов... Я просто хочу знать, кто решил, что нужно взять двух парней, попросить их раздеться и заставить смотреть друг другу в глаза.

Единственный раз, когда мы хотим вернуть Пейдж ВанЗант и Джину Карано», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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14 комментариев
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Мишу Тейт ещё забыл🔥
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Ответ leppyanen
В чем прикол с ВанЗант и Карано? Поясните плиз
Они секси
+9
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+8
а он прав
+9
-3
+6
Ответ leppyanen
В чем прикол с ВанЗант и Карано? Поясните плиз
Он это на языке натуралов говорит
+5
-2
+3
Ответ leppyanen
В чем прикол с ВанЗант и Карано? Поясните плиз
2 симпатичные девушки
+4
-2
+2
Стрикленд если настолько ненавидит все что даже косвенно касается гомосексуализма,ушел бы в фехтование..В ММА волей неволей приходится нюхать яйца противника
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Все таки травма детства дает о себе знать хоть это и наверняка сарказм . У всех свои раны и тд и тп но видимо изнасилование для кого то просто так не проходит .
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Ответ leppyanen
В чем прикол с ВанЗант и Карано? Поясните плиз
гугл - запрос по фамилиям - картинки
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Ответ leppyanen
В чем прикол с ВанЗант и Карано? Поясните плиз
Если ты сам не понял у тебя проблемы.
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Ответ leppyanen
Чел, ты выставляешь себя еще глупее Стрикленда. Где ты увидел во мне агрессию? Я ответил тебе в том же ключе, как и ты мне. И я ничего не имею против девушек, и уж тем более таких симпатичных, как вышесказанные, и я только За традиционные ценности. По твоему то, что я спросил в чем смысл упоминания этих двух леди, делает меня сторонником лгбт? Ты в своем уме? Я подумал что Шон имел ввиду какую-то конкретную ситуацию с участием этих двух дам, о которой я вероятно не в курсе, поэтому и спросил в чем прикол. Но судя по тому, что меня начали минусовать, и писать такую ересь как и ты, тут видимо большинство таких тугих и с комплексами, как ты, сидят. Ожидаю еще кучи минусов, на которые мне начхать
Если бы тебе было начхать ты бы не обратил на это внимание и не катал простыни. Кстати о глупости. Ты один тут не понял очевидного. И ещё и начал ярлыки навешивать на большинство как типичный ущемлённый представитель меньшинства. А ведь всё гораздо проще, если ты один не понял очевидного значит ты не дотягиваешь в интеллектуальном плане ни до нас, ни до Стрикленда🤣
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