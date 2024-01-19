Шон Стрикленд: «Увеличьте стопку денег, и я подерусь с Чимаевым»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Шон Стрикленд контент Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд рассказал, при каком условии согласится на бой с Хамзатом Чимаевым.

«Поединок с Чимаевым? Черт возьми, рейтинги ведь должны иметь хоть какое-то значение. Кто он такой? Хамзат даже со средневесами не дрался. Если не считать Камару Усмана, которого стащили с дивана за неделю до боя.

Хватит страдать херней, чувак. Будь бойцом, возвращайся в рейтинг. Честно говоря, мне плевать, с кем драться. Просто увеличьте стопку денег, и я приму бой», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Стрикленд – о поединке с дю Плесси: «Мы устроим шоу. Это будет настоящая война»

Стрикленд – о хейте: «Мне плевать, но лучше делайте это онлайн, а то я могу ударить»

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4 комментария
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Всё по делу, Шон...
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Прямолинейный простой и прикольный старина Шон. Черт возьми да ты прав на 💯
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Шон ни тот человек который долго будет защищать пояс.
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А что, прямой и правильный, обычный янки… 🤝☺️🤙
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