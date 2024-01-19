Сехудо считает, что дю Плесси победит Стрикленда: «Не могу сомневаться в чуваке, который побил Уиттакера»

Генри Сехудо дал прогноз на бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

«Я больше склоняюсь к победе дю Плесси. Стрикленду сложно контролировать эмоции, поэтому мне придется выбрать короля Африки. Кажется, что ментально он подготовлен лучше. Он хорош в контроле сверху и граунд-энд-паунде.

Как бы мне ни хотелось отдать предпочтение Шону, я не могу сомневаться в чуваке, который побил », – сказал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

Поединок между и дю Плесси пройдет в ночь на 21 января и возглавит турнир UFC 297.

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