Сехудо считает, что дю Плесси победит Стрикленда: «Не могу сомневаться в чуваке, который побил Уиттакера»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Роберт Уиттакер Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо дал прогноз на бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

«Я больше склоняюсь к победе дю Плесси. Стрикленду сложно контролировать эмоции, поэтому мне придется выбрать короля Африки. Кажется, что ментально он подготовлен лучше. Он хорош в контроле сверху и граунд-энд-паунде.

Как бы мне ни хотелось отдать предпочтение Шону, я не могу сомневаться в чуваке, который побил Роберта Уиттакера», – сказал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

Поединок между Стриклендом и дю Плесси пройдет в ночь на 21 января и возглавит турнир UFC 297.

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5 комментариев
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Ответ rude.
Это так не работает. Тем более что Уиттакер возможно лучший боец UFC у которого так и не было пояса. Когда он готов он может побить кого угодно, но часто бывает не готов или с психологией проблемы имеются. В боях с Адесаньей был сам не свой.
В смысле не было пояса. Он бывший чемпион
+9
0
+9
А я не могу сомневаться в чуваке который побил Адесанью, Адесанья который побил Уиттакера
+7
-1
+6
Ответ Джони Му
В смысле не было пояса. Он бывший чемпион
Согласен. дал в штангу) Уже и забыл про его чемпионство
+1
-1
0
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