Стрикленд – о хейте: «Мне плевать, но лучше делайте это онлайн, а то я могу ударить»

Шон Стрикленд рассказал, как относится к хейту со стороны фанатов ММА.

«Вот в чем дело, ребята. Мне не нужно быть истиной в последней инстанции. Люди? К черту их.

Если в один прекрасный день я проснусь и меня возненавидят как этого говнюка , думаете, мне будет до этого дело? Думаете, мне будет не пофиг, если меня кто-то пошлет на улице? Мне плевать. Пусть наслаждается, ублюдок. Только лучше делай это подальше от меня, а то я могу тебя ударить.

Я не и не собираюсь удалять соцсети. Наслаждайтесь, ребята. Если хотите оскорблять меня – вперед. Только делайте это онлайн», – сказал чемпион UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд – о запретных темах в трэштоке: «Я не шучу над чужими травмами. Гэрри сам сделал жену объектом внимания»