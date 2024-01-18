Стрикленд – о хейте: «Мне плевать, но лучше делайте это онлайн, а то я могу ударить»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Колби Ковингтон Шон Стрикленд Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд рассказал, как относится к хейту со стороны фанатов ММА.

«Вот в чем дело, ребята. Мне не нужно быть истиной в последней инстанции. Люди? К черту их.

Если в один прекрасный день я проснусь и меня возненавидят как этого говнюка Иэна Гэрри, думаете, мне будет до этого дело? Думаете, мне будет не пофиг, если меня кто-то пошлет на улице? Мне плевать. Пусть наслаждается, ублюдок. Только лучше делай это подальше от меня, а то я могу тебя ударить.

Я не Колби Ковингтон и не собираюсь удалять соцсети. Наслаждайтесь, ребята. Если хотите оскорблять меня – вперед. Только делайте это онлайн», – сказал чемпион UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд – о запретных темах в трэштоке: «Я не шучу над чужими травмами. Гэрри сам сделал жену объектом внимания»

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3 комментария
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Ответ Мага осторожный
Нормально у этого 🤡 подгорает
Себя увидел в его словах?🤣🤣
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Ответ Висита Эльмурзаев
Себя увидел в его словах?🤣🤣
Забавно, что местным обитателям не нравится Шон. Он же исповедует и транслирует именно те ценности, что близки россиянам. Во всяком случае, президент наш так регулярно вещает.
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