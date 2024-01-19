Стрикленд – о поединке с дю Плесси: «Мы устроим шоу. Это будет настоящая война»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд контент Дрикус дю Плесси UFC 297 Стрикленд - Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд высказался о поединке с Дрикусом дю Плесси.

«Дрикус совсем не похож на гребаного Исраэля Адесанью. Он любит драться, он отличный боец. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы будем биться до смерти. Мы будем драться до конца.

Надеюсь, что в конце боя мы оба будем по колено в крови. Победа или поражение – плевать. Мы устроим шоу. Это будет настоящая война», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Поединок между Стриклендом и дю Плесси пройдет в ночь на 21 января и возглавит турнир UFC 297.

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4 комментария
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Что-то я уверен что Дю Плесси размажет Стрикленда, просто переедет и не заметит
+7
-3
+4
Почему Спортс не публикует ответ Стрикленда про 🏳‍🌈?)
Неужели обиделись?))
+6
-2
+4
Ответ Бенедикто
Почему Спортс не публикует ответ Стрикленда про 🏳‍🌈?) Неужели обиделись?))
А что сказал?)
+1
0
+1
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