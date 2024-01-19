Стрикленд – о поединке с дю Плесси: «Мы устроим шоу. Это будет настоящая война»

Шон Стрикленд высказался о поединке с Дрикусом дю Плесси.

« совсем не похож на гребаного Исраэля Адесанью. Он любит драться, он отличный боец. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что мы будем биться до смерти. Мы будем драться до конца.

Надеюсь, что в конце боя мы оба будем по колено в крови. Победа или поражение – плевать. Мы устроим шоу. Это будет настоящая война», – сказал чемпион в среднем весе .

Поединок между Стриклендом и дю Плесси пройдет в ночь на 21 января и возглавит турнир UFC 297.

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