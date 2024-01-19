Взвешивание перед UFC 297: Стрикленд перевесил дю Плесси, Евлоев тяжелее Аллена

В Торонто (Канада) прошла церемония взвешивания перед UFC 297. В главном событии турнира состоится титульный бой в среднем весе между и Дрикусом дю Плесси.

Результаты взвешивания:

• Шон Стрикленд (83,8 кг) – Дрикус дю Плесси (83,5 кг);

• Ракель Пеннингтон (61,1 кг) – Майра Буэно Сильва (61,2 кг);

• Нил Мэгни (77,5 кг) – Майк Мэлотт (77,3 кг);

• Крис Кертис (84 кг) – Марк-Андре Барио (83,7 кг);

• Мовсар Евлоев (66,1 кг) – Арнольд Аллен (66 кг).

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