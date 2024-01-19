Взвешивание перед UFC 297: Стрикленд перевесил дю Плесси, Евлоев тяжелее Аллена

Теги UFC MMA Ракель Пеннингтон Мовсар Евлоев Шон Стрикленд Арнольд Аллен Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

В Торонто (Канада) прошла церемония взвешивания перед UFC 297. В главном событии турнира состоится титульный бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

Результаты взвешивания:

• Шон Стрикленд (83,8 кг) – Дрикус дю Плесси (83,5 кг);

• Ракель Пеннингтон (61,1 кг) – Майра Буэно Сильва (61,2 кг);

• Нил Мэгни (77,5 кг) – Майк Мэлотт (77,3 кг);

• Крис Кертис (84 кг) – Марк-Андре Барио (83,7 кг);

• Мовсар Евлоев (66,1 кг) – Арнольд Аллен (66 кг).

UFC разрывает бывший регбист с корявой техникой. Как это возможно?

Непобежденный Евлоев терзает соперников в UFC и идет за поясом Волкановски

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шон как зомби выглядел, а Дрикус бодрячком.
0
0
0
Евлоев затаскает
0
0
0
Плюси как будто всю воду выгнал из организма, и при этом выглядел хорошо
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий