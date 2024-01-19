Уайт опроверг информацию об участии Раузи, Сен-Пьера и Леснара на UFC 300: «Ни с кем из них мы не связывались»
Дана Уайт назвал слухами информацию о возвращении Раузи, Сен-Пьера и Леснара.
«Ронда Раузи не вернется в октагон, как и Жорж Сен-Пьер. Броку Леснару скоро исполнится 50 лет, так что ни с кем из них мы не связывались. Мы не будем заниматься организацией подобных боев.
Но на турнире будет кард, который мы еще никогда не делали. Каждый поединок – это поединок, который необходимо увидеть», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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Звезда UFC 2010-х занималась сексом перед боями и хотела детей от Федора. Она правда вернется за $15 млн?
Продаж подняли бы миллион.
А с другой стороны,зачем им это?
Ронда поймала дзен в фермерстве,ЖСП и так всегда в гармонии,ему встряски не нужны,деда тем более трогать незачем,пусть отдыхает себе.