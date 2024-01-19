Уайт опроверг информацию об участии Раузи, Сен-Пьера и Леснара на UFC 300: «Ни с кем из них мы не связывались»

Теги UFC Дана Уайт Жорж Сен-Пьер MMA Брок Леснар Ронда Раузи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал слухами информацию о возвращении Раузи, Сен-Пьера и Леснара.

«Ронда Раузи не вернется в октагон, как и Жорж Сен-Пьер. Броку Леснару скоро исполнится 50 лет, так что ни с кем из них мы не связывались. Мы не будем заниматься организацией подобных боев.

Но на турнире будет кард, который мы еще никогда не делали. Каждый поединок – это поединок, который необходимо увидеть», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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7 комментариев
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А жаль.
Продаж подняли бы миллион.
А с другой стороны,зачем им это?
Ронда поймала дзен в фермерстве,ЖСП и так всегда в гармонии,ему встряски не нужны,деда тем более трогать незачем,пусть отдыхает себе.
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+6
Честно говоря, не особо то и хотелось таких возвращение, аля нафармленный Леснар на UFC 200.
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Да скорее всего ждут, как Стрикленд с Дю Плесси подерутся. И победителя с Адесаньей сведут. Ну и Эдвардс с Белалом на закуску.
+3
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+2
Ответ Born is the King
С Хамзатом
Рамадан.
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Ответ Born is the King
https://www.sports.ru/boxing/1115778408-300-xamzat-chimaev-nameknul-na-uchastie-v-yubilejnom-turnire-ufc.html?sl=1
Хорошо, если так. Но пока большие сомнения.
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