Жорж Сен-Пьер заявил, что не вернется в октагон.

«Я уже давно не выходил в октагон UFC. И нет, я не планирую возвращаться. Всегда говорил себе, что не буду драться в клетке после 40 лет.

UFC 300? Без шансов», – заявил экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Ранее появилась информация, что Дана Уайт хочет организовать «суперпоединок», который возглавит турнир UFC 300.

Соннен заявил, что в UFC хотят устроить реванш Сен-Пьера и Ника Диаза на UFC 300: «Слышу это от некоторых значимых людей»

Хамзат Чимаев: «Бой на UFC 300? Передайте Уайту, что я согласен»