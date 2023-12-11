Сен-Пьер опроверг слухи о возвращении в UFC: «Без шансов»

Теги UFC Дана Уайт Жорж Сен-Пьер MMA UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер заявил, что не вернется в октагон.

«Я уже давно не выходил в октагон UFC. И нет, я не планирую возвращаться. Всегда говорил себе, что не буду драться в клетке после 40 лет.

UFC 300? Без шансов», – заявил экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.

Ранее появилась информация, что Дана Уайт хочет организовать «суперпоединок», который возглавит турнир UFC 300.

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