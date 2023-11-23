Соннен заявил, что в UFC хотят устроить реванш Сен-Пьера и Ника Диаза на UFC 300: «Слышу это от некоторых значимых людей»

UFC думает о поединке Жоржа Сен-Пьера и Ника Диаза на турнире UFC 300.

«Бой Жоржа Сен-Пьера и привлекает людей? Конечно. Мы дошли до 300-го турнира определенным путем, так почему бы не продолжить следовать этой политике?

Я просто задаю вопрос, потому что слышу это от некоторых хороших и весьма значимых людей», – заявил бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен.

Жорж Сен-Пьер – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, завершивший карьеру в 2017 году после победы над Майклом Биспингом.

Ник Диаз – бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, закончивший карьеру в 2021 году после проигрыша Робби Лоулеру.

Сен-Пьер и Диаз дрались в 2013 году, тогда Жорж победил единогласным решением судей.

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