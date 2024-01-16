Хабиб Нурмагомедов: «UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC.

«UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее экс‑боец UFC Чейл Соннен сообщил, что россиянин может вернуться в профессиональный спорт и подраться с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

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5 комментариев
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А UFC 301?
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Мда, спортс не мог нормально опубликовать новость. Это во многом ответ на публикацию Ибры на фото вместе с Хабибом, которую Златан подписал «UFC 300»
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Возвращение в 300 против Эдвардса было бы легендарно конечно. Дана бы купил бы себе Инстаграм у Зюкерберга
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а какой ufc был последний?
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