Хабиб Нурмагомедов: «UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400»

Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC.

«UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее экс‑боец UFC Чейл Соннен сообщил, что россиянин может вернуться в профессиональный спорт и подраться с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

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