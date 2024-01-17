Официально: Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй подерутся на UFC 300 за титул BMF

Теги UFC Дана Уайт MMA Нейт Диаз Дастин Порье Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Хорхе Масвидаль UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи проведет защиту титула BMF на турнире UFC 300.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Соперником действующего владельца пояса Джастина Гейджи станет Макс Холлоуэй, экс-чемпион в полулегком весе.

Поединок в легком весе состоится на турнире UFC 300 в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Первый раз титул BMF был разыгран в 2019 году в бою Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза (победа Масвидаля техническим нокаутом). Летом-2023 Гейджи нокаутировал Дастина Порье в бою за вакантный пояс.

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5 комментариев
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Макс за титул БМФ это такой очевидный выбор, что я в шоке, что до этого еще не додумались. Но по самому бою много вопросов, да, Макс воин, но он уже а) сильно замедлился б) стал менее активным в) пропускает очень много, и это никогда не хорошо, учитывая фактор другого веса, а это почти всегда огромный минус на таком уровне, особенно для человека, который мечтает влезть в новую категорию за несколько месяцев. Пускай многие говорят, что Макс и так большой, ему и так тяжело гонять, но я помню, что его сняли с боя с Хабибом, а потом он получил столько урона в бою с Порье, что я вообще не понимаю как он не стал Фергюсоном за первые 2-3 раунда. Для меня здесь Гаджи фаворит с запасом, он стал менее колхозным, более расчетливым, меньше лишних движений, продуманные действия в клетке, а не просто вайбы Алешы Поповича, ну и самое главное - удар и вес, у меня даже страшное предположение, почему-то мне кажется, что Максат в первый раз в карьере упадет в нокаут.
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Вполне интересный бой. Макс может удивить… ну или получить много урона
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у Макса руки подушки, он хоть и проводит по 100500 ударов за бой, но никого не вырубает, а в лёгком весе помним бой с Порье. Но у Гейджи удар сильнее, он моложе, так что может Blessed и улететь в нокаут. Ну скорее всего проиграет по очкам.
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это будет грандиозно))
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