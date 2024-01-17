Официально: Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй подерутся на UFC 300 за титул BMF

Джастин Гейджи проведет защиту титула BMF на турнире UFC 300.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Соперником действующего владельца пояса станет , экс-чемпион в полулегком весе.

Поединок в легком весе состоится на турнире UFC 300 в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Первый раз титул BMF был разыгран в 2019 году в бою и (победа Масвидаля техническим нокаутом). Летом-2023 Гейджи нокаутировал в бою за вакантный пояс.

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