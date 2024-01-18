Трое россиян выступят на турнире по армрестлингу East vs West 11

Теги Армрестлинг Бокс/MMA/UFC

20 января в Стамбуле состоится турнир по армрестлингу East vs West 11.

На турнире выступят трое россиян: Владимир Майоров, который поборется за титул чемпиона мира в полусреднем весе для правшей, пятикратный чемпион мира Иван Матюшенко и чемпион двух промоушенов (King of the table, AMC) Артем Тайнов.

Вечер армрестлинга покажет «Кинопоиск», на котором всего выйдет восемь событий King of the Table и East vs West.

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2 комментария
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Не знал, что Кинопоиск армфайты показывает
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где Акимбо
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