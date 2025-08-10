Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание

Японская боксерская комиссия проведет совещание из-за смерти двух боксеров.

Целью совещания станет обсуждение возможных изменений в правила, которые должны повысить безопасность спорта.

Ранее в Японии два боксера скончались от травм, полученных на турнире, который состоялся 2 августа в Токио. В пятницу умер 28-летний Сигэтоши Котари – на следующий день скончался Хиромаса Уракава, которому тоже было 28 лет.

«Мы начнем работу над всем, что можно сделать прямо сейчас, включая расследование причин и выработку мер на будущее. Как можно устранить риски, присущие этому виду спорта? Ситуация очень серьезная.

Мы получили обращения не только от коллег, но и из-за рубежа. Если есть хоть что-то, что мы можем сделать, то мы это сделаем», – заявил председатель Японской боксерской комиссии (JBC) Хагивара Минору.