  • Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире. Боксерская комиссия проведет экстренное совещание

Японская боксерская комиссия проведет совещание из-за смерти двух боксеров.

Целью совещания станет обсуждение возможных изменений в правила, которые должны повысить безопасность спорта. 

Ранее в Японии два боксера скончались от травм, полученных на турнире, который состоялся 2 августа в Токио. В пятницу умер 28-летний Сигэтоши Котари – на следующий день скончался Хиромаса Уракава, которому тоже было 28 лет.

«Мы начнем работу над всем, что можно сделать прямо сейчас, включая расследование причин и выработку мер на будущее. Как можно устранить риски, присущие этому виду спорта? Ситуация очень серьезная.

Мы получили обращения не только от коллег, но и из-за рубежа. Если есть хоть что-то, что мы можем сделать, то мы это сделаем», – заявил председатель Японской боксерской комиссии (JBC) Хагивара Минору.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
