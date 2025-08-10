Пираев снялся с поединка против Вартаняна. Fight Nights ищет замену
Мариф Пираев снялся с поединка против Эдуарда Вартаняна.
Сообщается, что причиной снятия с боя стали проблемы со здоровьем. В качестве замены рассматриваются Андрей Гончаров, Нариман Аббасов, Александр Сарнавский и Ахмед Алиев.
Напомним, что поединок между Марифом Пираевым и Эдуардом Вартаняном должен был состояться 16 августа и возглавить турнир Fight Nights в Минске.
Вартанян подерется с Пираевым 16 августа: «Мне все равно, как его победить – хоть в стойке, хоть в борьбе»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал «Андреев | Ушатайка»
