Пираев потерял сознание во время сгонки веса. Его доставили в больницу (ТАСС)

Мариф Пираев потерял сознание во время сгонки веса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде бойца.

«Мариф потерял сознание. Его доставили в больницу, где обнаружили панкреатит. Организм дал сбой. Поединок с Вартаняном отменен», – сказал собеседник агентства.

16 августа Пираев должен был провести поединок против Эдуарда Вартаняна в главном событии Fight Nights в Минске.

Пираев снялся с поединка против Вартаняна. Fight Nights ищет замену