Пираев потерял сознание во время сгонки веса. Его доставили в больницу (ТАСС)
Мариф Пираев потерял сознание во время сгонки веса.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде бойца.
«Мариф потерял сознание. Его доставили в больницу, где обнаружили панкреатит. Организм дал сбой. Поединок с Вартаняном отменен», – сказал собеседник агентства.
16 августа Пираев должен был провести поединок против Эдуарда Вартаняна в главном событии Fight Nights в Минске.
Пираев снялся с поединка против Вартаняна. Fight Nights ищет замену
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
