Воевода о возвращении в армрестлинг: «Надеюсь сохранить бодрость духа и настрой надолго»

Алексей Воевода рассказал о своем возвращении в армрестлинг.

В сентябре Воевода выступил на турнире King of the Table в Дубае, где уступил американскому армрестлеру Джону Брзенку. Поединок стал для россиянина первым в этом виде спорта с 2016 года.

– Почему решили вернуться?

– В 2004 году я нанес Джону первое за 22 года поражение в профессиональной карьере, он очень долго хотел рематч. Случилось. Теперь у нас счет равный – 1:1.

– Долго готовились к перезагрузке карьеры?

– Не очень. Готовился и продолжаю готовиться в собственном темпе и по собственной программе – дольше, но надежнее. Для меня важным является следование собственным принципам в подготовке. Все же я больше поборник физической культуры, чем спорта. Моя цель – популяризация физической культуры и спорта.

– Что помешало одолеть Джона?

– Повторюсь: я не форсировал подготовку. Чем дольше вы набираете кондиции, тем дольше можете их сохранять. Жизнь шире одного отдельно взятого события, да и спорта в целом. Плюс абсолютное уважение к этому легендарному спортсмену – моей мотивацией было побороться с ним, а не победить. Мы с Джоном приятели.

– В армрестлинг вернулись надолго?

– Сейчас сложно ответить на этот вопрос – спорт крайне динамичная субстанция. Многое зависит от настроя, желания и обстоятельств. Надеюсь сохранить бодрость духа и настрой надолго.

– Возможно, что будете соревноваться до 60, как Брзенк?

– Возможно, что и до 100, – сказал чемпион мира по бобслею Воевода.

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