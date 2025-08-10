Мэнни Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC
Мэнни Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC.
Обновленная версия списка лучших боксеров категории появилась на официальном сайте Всемирного боксерского совета (WBC).
Чемпионский пояс в полусреднем весе принадлежит Марио Барриосу, поединок с которым Пакьяо провел в ночь на 20 июля. Титульный бой закончился ничьей решением большинства судей.
Пакьяо 46 лет. Он бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В июне его ввели в Международный зал боксерской славы.
Неудачное возвращение Пакьяо: в 46 возил молодого соперника, но судьи дали только ничью
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
