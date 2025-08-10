Мэнни Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC.

Обновленная версия списка лучших боксеров категории появилась на официальном сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

Чемпионский пояс в полусреднем весе принадлежит Марио Барриосу , поединок с которым Пакьяо провел в ночь на 20 июля. Титульный бой закончился ничьей решением большинства судей.

Пакьяо 46 лет. Он бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В июне его ввели в Международный зал боксерской славы.

