Гилберт Бернс: «Как чемпионство Чимаева может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда»

Гилберт Бернс не согласился с мнением Дина Томаса о Хамзате Чимаеве.

Ранее аналитик UFC Дин Томас заявил, что надеется на поражение Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси.

«Мне нравится Дин, он очень умный мужик. Он дважды был угловым в боях с моим участием – я слышал его советы и удивлялся тому, насколько у него высокий IQ. Но иногда он говорит такие вещи... Ну как чемпионство Хамзата может пойти во вред UFC? Этот парень – суперзвезда.

У него куча подписчиков, он даже в магазин спокойно сходить не может. Да, Хамзат дерется раз в год, но у него были проблемы с визой. Может, в статусе чемпиона он будет выступать дважды в год. А три раза в год обладатели пояса почти никогда не дерутся», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс .

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

