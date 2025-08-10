Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»

Крис Вайдман дал прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

«Чимаев – он тот самый парень. Недаром его называют «бугименом». Но ему нужно финишировать дю Плесси в первых раундах, потому что я не представляю, как он может выиграть по очкам.

Дрикус – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать. С ним категорически нельзя уставать к пятому раунду. У Чимаева такого опыта еще не было. Поэтому ставлю на победу Дрикуса в поздних раундах – уж очень я оригинальный, ха-ха», – сказал бывший чемпион UFC Крис Вайдман .

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

